FIRMA SUCHEN

Coworking - ein Modell mit Zukunft

Coworking - Revolution der modernen Arbeitswelt (Public Domain) / CoWomen

Was als kostengünstige Möglichkeit zum Mieten von Arbeitsplätzen und Büroeinrichtungen für Selbstständige und Start-ups begann, hat sich weltweit und in der Schweiz zu einer zukunftsträchtigen Branche entwickelt. Die Veränderungen in der globalen Arbeitswelt haben zu einer Zunahme von Coworking Spaces in der Schweiz geführt.

Sie stellen für alle Betriebe, vom Kleinunternehmer bis zum Grosskonzern, eine erschwingliche Alternative zu traditionellen Arbeitsplätzen dar. Viele dieser gemeinsamen Arbeitsbereiche bieten inzwischen Fortbildungen, Podiumsdiskussionen und Bildungsvorträge, die das Umfeld für kontinuierliches Lernen und Networking begünstigen.



Coworking für Freelancer



Für Freiberufler bedeutet Coworking, dass sie alle Vorteile einer produktiven Büroumgebung nutzen können und Teil einer Gemeinschaft gleichgesinnter Menschen sind. Coworking ist die perfekte Lösung für diejenigen, die sonst gezwungen wären, allein zu Hause oder in einem lauten Café zu arbeiten und sich isoliert zu fühlen. Da Coworking Spaces mit interessanten und ehrgeizigen Menschen gefüllt sind, die an allen Arten von Geschäften arbeiten, ist der Beitritt zu einem Coworking Space eine grossartige Möglichkeit, um neue Freunde zu finden, potenzielle Kunden zu treffen und sogar neue Geschäftspartner kennenzulernen.



Coworking für Kleinunternehmen



Für kleine Unternehmen sind Coworking Spaces mit überschaubaren Kosten verbunden. Es gibt keine langen Mietverträge und alles, was ein Unternehmen benötigt ist in der Regel verfügbar, von Besprechungsräumen bis hin zu Küchen für die Zubereitung eines Snacks und den Kaffee, der meist kostenlos ist. Viele Coworking Spaces befinden sich in hochkarätigen zentralen Geschäftslagen mit guter Verkehrsanbindung, Cafés, Einkaufszentren und Fitnessstudios, die sich KMU meist nicht leisten könnten. Sie müssen sich keine Gedanken darüber machen, Toilettenpapier zu besorgen, einen Putzdienst anzuheuern oder die WiFi-Reparaturfirma anzurufen, das wird alles erledigt. Coworking ist auch ein grosser Anreiz für Top-Talente, da Coworking Spaces oft eine Vielzahl von Community-Events, Workshops, Mittagessen und anderen Lern- oder sozialen Aktivitäten für ihre Mitglieder durchführen.



Coworking für Unternehmen



Grosse zukunftsorientierte Unternehmen steigen ins Coworking ein, weil ihre Mitarbeiter davon profitieren. Von mehr Zufriedenheit und Produktivität bis hin zu Networking-Möglichkeiten mit Menschen ausserhalb ihres eigenen Bereichs. Für alle Mitarbeiter ermöglichen Coworking Spaces vielfältige Netzwerkmöglichkeiten im Alltag, was einer Gemeinschaft von potenziellen Kunden, Partnern, Mentoren und einem Pool von leicht verfügbaren Talenten entspricht. Zudem gibt es zahlreiche organisierte Veranstaltungen im Zusammenhang mit Gesundheit und Wellness, um einen ausgewogenen Lebensstil zu fördern, wie Yogakurse und Meditationssitzungen.



Coworking - Revolution der modernen Arbeitswelt



Fachleute spekulieren bereits, dass Coworking das klassische Büro ersetzen wird. Eine neue Form der industriellen Revolution entsteht, die durch die Veränderungen im Arbeitsumfeld angetrieben wird. Die Generation der Millennials und der Z Gen's wird diese Entwicklung vorantreiben und nicht mehr in Büros, sondern in Coworking Spaces gehen.





(ps)

publiziert: Dienstag, 22. Oktober 2019 / 00:59 Uhr , aktualisiert: Mittwoch, 23. Oktober 2019 / 02:39 Uhr